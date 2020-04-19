كورونا يعود بالنفع المادي على المتعافين منه في موسكو!

أعلنت سلطات موسكو، اليوم الأحد، أنه سيتم دفع مبالغ مالية للمتبرعين بالدم من حاملي الأجسام المضادة لمرض كورونا "كوفيد-19"، الذين تعافوا منه.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية موسكو وحكومتها إنها قررت دفع 1250 روبلا (17 دولارا) لمن يتبرع بـ150 مليلترا، و5000 روبل (ما يعادل 68 دولارا) لمن يتبرع بـ600 مليلتر من دمه الحامل للبلازما المضادة للأجسام.

تجدر الإشارة إلى أن البلازما هي أحد مكونات الدم الأربعة وتمثل 55% من الدم وتقوم بالعديد من الوظائف، وهي تحتوي على مادة غلوبولين غاما، وهو نوع من الغلوبولين المناعي، ويساعد الجسم على مكافحة الالتهابات والأجسام الجديدة التي تدخل الدم.

وبناء على اقتراح لجنة طبية الأسبوع الماضي، بدأ استخدام طريقة جديدة لمكافحة فيروس كورونا، وتم تنفيذ أول إجراءات نقل البلازما من المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا الأسبوع الماضي.

ويشير الخبراء إلى أن دم الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا يحتوي على أجسام مضادة تساعد على التعامل مع فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي