روسيا تباشر بإنتاج حاويات عزل خاصة لنقل مرضى كورونا

أعلنت شركة " تاتنفط" النفطية العملاقة أنها صممت ووضعت قيد التصنيع حاويات خاصة لنقل المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك في مصنع الخياطة "Aznakay Kiemnere" .

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وقال مصدر في الشركة لوكالة "نوفوستي" اليوم السبت، إنه تم هذا الأسبوع، تقديم نسخة تجريبية من هذه الحاويات إلى رئيس جهورية تتارستان الروسية، مشيرا إلى أن هذه الحاويات صممت لضمان عزل المريض المصاب ونقله بأمان إلى منشأة طبية.

ووفقا له، فقد تم تطوير الحاويات المذكورة من قبل المتخصصين في المركز العلمي والتقني "الأتمتة والقياس والهندسة" في شركة تاتنفط.

ومن جانبه، أشار مدير المركز العلمي والتقني "الأتمتة والقياس والهندسة" فلاديمير سامويلوف، إلى أن جميع المؤسسات الطبية اليوم في الجمهورية خاصة وفي روسيا عامة بحاجة إلى مثل هذه الحاويات.

وقال سامويلوف: "نرى أن هناك أكثر من 280 فريقا في الجمهورية يلبون نداءات الاستغاثة لنقل المرضى، وجميعهم بحاجة إلى التجهيزات. لذلك كانت المهمة هي تصميم وتطوير هذا الصندوق بسرعة، وبدء الإنتاج من أجل سد جميع احتياجات المنطقة في فترة زمنية قصيرة".

وتستخدم في صناعة هذه الحاويات مادة اصطناعية من كلوريد البولي فينيل، كانت تستخدم سابقا لصناعة حقائب الظهر. ويتم خياطة بعض الأجزاء منها على آلات الخياطة، وبعضها الآخر يتم إنتاجه باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.

وتوفر المادة عزلا كاملا بين المريض ومسعفيه، بينما يتم الحفاظ على مستوى معين من الضغط داخل الصندوق عن طريق نظام آلي مجهز بمضخة هواء.

ويخضع المنتج الجديد حاليا لاختبار الحصول على شهادة جودة. وفي غضون أيام قليلة فقط، من المقرر تسليم أول حاوية لنقل المرضى المصابين بفيروس كورونا إلى مؤسسة طبية وبدء الإنتاج التسلسلي للحاويات.

وقد تم تسجيل ما مجموعه 144 إصابة بالفيروس التاجي في تتارستان حتى الآن. تعافى منهم 28 شخصا وغادروا بالفعل المستشفيات، وما زال 116 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات والمنازل.

المصدر: "نوفوستي"