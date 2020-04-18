مصدر: الطراد الصاروخي الروسي "موسكو" سيتوجه في نهاية الصيف إلى البحر المتوسط

أفاد مصدر مطلع في المجمع الصناعي العسكري الروسي، بأن الطراد الصاروخي "موسكو"، سينضم في نهاية الصيف المقبل إلى المجموعة البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

​​وقال المصدر: "في 20 أبريل، ستدخل هذه السفينة الحربية في المرحلة النهائية من عملية الإصلاح، وستستعيد الجاهزية الفنية بالكامل بحلول شهر يوليو. وبعد ذلك سيخضع طاقم السفينة لدورة تدريبية في البحر الأسود، وفي أغسطس يجب أن تتوجه في رحلة طويلة إلى البحر الأبيض المتوسط​​".

من جانبها، رفضت قيادة القوات البحرية الروسية، التعليق على المعلومات المذكورة أعلاه.

في الفترة من سبتمبر 2015 إلى يناير 2016، تولى الطراد الحربي "موسكو" مهام سفينة القيادة في أسطول البحر الأسود، وقاد المجموعة البحرية الميدانية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، وخلال ذلك، قام الطراد بتغطية القاعدة الجوية الروسية في سوريا "حميميم" بأنظمته للدفاع الجوي.

المصدر: تاس