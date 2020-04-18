"جائحة كورونا" لا تتطور نحو السيناريو الأسوأ في موسكو

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أنه رغم ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في العاصمة موسكو، إلا أن هذا الارتفاع ليس كبيرا ولا يتطور نحو السيناريو الأسوأ.

وقال سوبيانين إن "معدل الإصابات في المدينة (موسكو) في تزايد، ولكن ليس بشكل كبير، وبعيدا عن السيناريو الأسوأ مثلما نراه في نيويورك، التي تشبه إلى حد كبير موسكو من حيث حجم السكان وتركيبتهم".

وأعلنت السلطات الروسية، أمس الجمعة، حصيلة يومية قياسية، حيث بلغ عدد الإصابات 4069 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع العدد الكلي إلى 32007 إصابات في مختلف أنحاء البلاد.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث تجاوز عدد المصابين بالفيروس فيها 18 ألف شخص، كما تم تسجيل 127 حالة وفاة فيها منذ تفشي الفيروس.

المصدر: وكالات