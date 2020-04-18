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روسيا تسجل 4785 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا: الاشتباه بإصابة 132 ألف شخص بكورونا وإجراء أكثر من 1.8 مليون اختبار

أخبار روسيا

روسيا: الاشتباه بإصابة 132 ألف شخص بكورونا وإجراء أكثر من 1.8 مليون اختبار
Sputnik Илья Питалев
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أفاد موقع stopcoronavirus.ru المتخصص بمكافحة كورونا، أنه تم إجراء أكثر من 1.8 مليون اختبار للكشف عن الفيروس بروسيا، وأن 132 ألف شخص وضعوا تحت إشراف طبي بسبب الاشتباه بـ COVID-19 .

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وقال الموقع على قناته في Telegram اليوم السبت:"وفقا لهيئة الرقابة الروسية، تم حتى الآن إجراء أكثر من مليون و831 ألف عملية اختبار معملية للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي المستجد". وخلال اليوم الماضي وحده، تم إجراء 113.8 ألف عملية اختبار.

وأكد المواقع أن 132.2 ألف شخص وضعوا تحت إشراف طبي بسبب الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا في روسيا.

المصدر: "نوفوستي"

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