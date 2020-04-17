روسيا تعد رحلة جوية لنقل مواطنيها من السعودية

أعلنت وزارة الاتصال الروسية أنه من المقرر إقامة رحلة جوية خاصة لنقل مواطنين روس من السعودية.

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وأضافت أنه من المخطط تنفيذ الرحلة من مدينة جدة السعودية إلى محج قلعة بجمهورية داغستان الروسية يوم 21 أبريل الجاري.

وأوضحت أن هذه الرحلة ستنقل مواطنين مقيمين في دائرة شمال القوقاز الفدرالية الروسية فقط.

يذكر أن آلاف المواطنين الروس بقوا عالقين في الخارج بسبب القيود على الطيران التي تم فرضها في روسيا ودول أخرى على إثر انتشار فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي