لافروف وبومبيو يؤكدان استعداد بلديهما لمواصلة التنسيق لتجاوز تحديات كورونا وهبوط النفط

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي استعداد بلديهما لمواصلة التنسيق من أجل تجاوز جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بأن لافروف وبومبيو أجريا، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا جاء استمرارا للمكالمات بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، دونالد ترامب، في 9 و10 و11 و12 أبريل الحالي.

وأوضحت الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية "واصلا تبادل الآراء بشأن الأوضاع في العالم الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وعدم الاستقرار في أسواق النفط العالمية".

وأكد لافروف وبومبيو، حسب البيان، "استعداد الجانبين لمواصلة تنسيق الإجراءات في مصلحة تجاوز هذه التحديات الحادة في أسرع وقت ممكن".

المصدر: RT