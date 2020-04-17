عمدة موسكو عن كورونا: الوضع صعب لكن السيناريو الحالي ليس الأسوأ

أقر عمدة موسكو سيرغي سوبيانين بأن الوضع حول تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العاصمة الروسية صعب، لكن هناك قدرات لدى منظومة الرعاية الصحية، لم يتم اللجوء إليها بعد.

وأشار سوبيانين، في اجتماع عقده اليوم الجمعة، مع رئيس الدولة فلاديمير بوتين، إلى أن السيناريو الذي يتطور وفقه وضع تفشي كورونا في موسكو ليس الأسوأ، بفضل القيود المفروضة على تحركات المواطنين وإجراءات الحجر الصحي.

وأكد عمدة موسكو أن نظام الرعاية الصحية في المدينة يبدأ بالعمل بصورة اعتيادية وحسب مخططات مسبقة وبهامش من التحمل".

وأشار سوبيانين إلى أن مستشفيات موسكو تستقبل حاليا مصابين بالفيروس، مؤكدا أن مستشفى وبائيا جديدا تم بناؤه على وجه السرعة للتعامل مع موجة المصابين الجدد سيفتح أبوابه اعتبارا من الاثنين القادم.

ولا تزال موسكو أكبر بؤرة لكورونا في روسيا، وسجلت فيها حتى الآن 127 وفاة وأكثر من 18 ألف إصابة بالفيروس.

المصدر: وكالات