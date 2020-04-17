موسكو: قرار واشنطن بشأن منظمة الصحة العالمية غير بناء وغير مسؤول

انتقدت موسكو، اليوم الجمعة، قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق دفع الحصص الأمريكية المنتظمة لميزانية منظمة الصحة العالمية، واصفة هذه الخطوة بـ"غير البناءة وغير المسؤولة".

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جاء ذلك خلال تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تعليقها على إعلان ترامب، يوم الثلاثاء، عن وقف الولايات المتحدة تمويل منظمة الصحة العالمية، بحجة تأخرها في تقديم معلومات موثقة حول فيروس كورونا ونقل الحقائق المتعلقة به إلى الرأي العام العالمي.

وقالت زاخاروفا: "قرارات واشنطن بشأن تعليق دفع مساهماتها لميزانية منظمة الصحة العالمية، وكذلك محاولات هذا البلد تحميل منظمة الصحة العالمية المسؤولية عما يجري في الولايات المتحدة (تفشي الوباء)، وإلقاء اللوم عليها في ظروف تنامي الجائحة، نعتبرها غير بناءة وغير مسؤولة على أقل تقدير".

وتابعت: "اتهام منظمة الصحة العالمية بالسلبية وعدم الشفافية، ناهيك عن اتهامها بسوء نواياها، لا أساس له إطلاقا".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن منظمة الصحة العالمية "كانت تتصرف في كل مرحلة من مراحل تفشي جائحة كورونا ضمن أطر صلاحياتها، وتوجيهات الدول الأعضاء، وبناء على المعطيات العلمية".

المصدر: نوفوستي