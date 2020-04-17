الإمارات تتكفل برعاية أسر المتوفين بفيروس كورونا من جميع الجنسيات

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أنها بصدد كفالة ورعاية أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا، من جميع الجنسيات داخل الدولة، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها سابقا تحت عنوان "أنتم بين أهلكم".

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ووفق مكتب الاتصال الحكومي، فإن المبادرة تأتي بهدف "تخفيف التداعيات الإنسانية التي لحقت بأسر المتوفين بسبب كورونا".

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر في الإمارات بهذا الصدد أن الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر، يتابع مبادرات الهيئة المتعلقة بالحد من فيروس كورونا على مستوى الدولة ويوجه دائما بتعزيز جهود الهيئة الوقائية والاحترازية للتصدي للفيروس، وتقديم كافة سبل الدعم و المساندة لأسر ضحايا كورونا.

وأوضح الفلاحي أن هذه المبادرة تجسد حرص الهيئة على مواساة الأسر التي فقدت أحد أفرادها أو أكثر بسبب كورونا، والوقوف بجانبها في ظروفها الراهنة، وتخفيف التداعيات الإنسانية التي لحقت بها، والآثار التي خلفتها على حياة بعض الأسر، مشيرا إلى أن الهيئة ستوفر المتطلبات كافة التي تحتاجها تلك الأسر، وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في تعزيز قدرتها على مواجهة ظروف الحياة، وتجاوز محنة الفقد التي لحقت بها.

وبلغت حصيلة ضحايا الفيروس في دولة الإمارات 35 وفاة، وإجمالي عدد الإصابات 5825.

المصدر: وام