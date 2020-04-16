السلطات الروسية تسمح باستخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج كورونا

وجه رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مركز الأبحاث الطبية الوطني لطب القلب بتسليم دواء "هيدروكسي كلوروكين" من صنع صيني للمؤسسات الخاصة بعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وتنص توجيهات رئيس الحكومة، التي تم نشرها على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية اليوم الخميس، على أن يتولى المركز الإشراف على استخدام وتخزين وتوزيع الدواء وتسليمه مجانا إلى المؤسسات الطبية التي تساعد السكان الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا أو يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

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وستستفيد المنشآت الطبية الروسية من 68 ألفا و600 علبة من دواء "هيدروكسي كلوروكين"، الذي قدمته شركة "شنغهاي فارماسيوتيكالز هولدينغ" الصينية.

يشار إلى أن هذا الدواء غير مسجل ضمن القائمة الرسمية للأدوية في روسيا.

وتم توجيه هيئة الرقابة الفدرالية في مجال الرعاية الصحية "روس زدراف نادزور" بمتابعة مدى أمان وفاعلية الدواء.

المصدر: إنترفاكس