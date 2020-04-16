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"رويترز": وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 31 ألفا

بوتين يوجه بتأجيل الاستعراضات العسكرية بمناسبة عيد النصر

أخبار روسيا

بوتين يوجه بتأجيل الاستعراضات العسكرية بمناسبة عيد النصر
Sputnik Алексей Дружинин
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
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وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتأجيل الاستعراضات العسكرية وباقي الفعاليات بمناسبة عيد النصر، والتي كان من المخطط إجرائها يوم 9 مايو، إلى موعد آخر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال بوتين، في كلمة مسجلة ألقاها اليوم الخميس: "إن المخاطر الناجمة عن الوباء، الذي لم تتجاوز بعد ذروتها، وهي مرتفعة للغاية، وهذا الأمر لا يعطيني الحق في إطلاق الاستعدادات للاستعراض العسكري وباقي الفعاليات الجماعية العامة".

وأضاف بوتين: "لهذا السبب أوجه لوزير الدفاع ورؤساء الهيئات العسكرية وأجهزة السلطة على كافة المستويات بتغيير جدول العمل وتأجيل الاستعدادات للاستعراض العسكري في الساحة الحمراء وكل الاستعراضات في الأقاليم".

وحتى اليوم الخميس سجلت في روسيا 27938 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بما في ذلك 232 حالة وفاة. 

المصدر: RT

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