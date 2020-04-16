بوتين: السلطات ستدعم قطاع البناء في زمن الجائحة

تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدعم السلطات لقطاع البناء في ظل جائحة فيروس كورونا، معتبرا أن عليه أن يلعب دورا خاصا في إحياء اقتصاد البلاد عقب تجاوز هذه الأزمة.

وقال بوتين، في تصريح أدلى به اليوم الخميس خلال اجتماع مع أعضاء في الحكومة ورجال أعمال: "سندعم بالتأكيد مجال البناء، خاصة أن عليه بالذات أن يصبح، خلال مرحلة إحياء الاقتصاد، من القطارات التي ستضمن النمو الاقتصادي وسيجر خلفه باقي القطاعات".

ووجه بوتين لحكام المحافظات والأقاليم بأخذ خصوصية قطاع البناء بعين الاعتبار خلال تنفيذ الإجراءات الوقائية في المنشآت، لا سيما ضرورة ضمان نظام العمل دون الانقطاع.

وطلب بوتين من المسؤولين "اتباع قرارات مرنة والعثور على توازن مع تنفيذ كل متطلبات أمن العمل وحماية صحة العمال دون تجميد عمليات البناء".

المصدر: وكالات روسية