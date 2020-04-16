روسيا تسجل 3448 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة فيروس كورونا تسجيل أكبر حصيلة يومية للمصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت 3448 إصابة ما يرفع العدد الكلي إلى 27938 إصابة.

وأوضحت اللجنة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن عدد المصابين سجل ارتفاعا بنسبة 14.1% مقارنة باليوم السابق، مشيرة إلى أن 1370 إصابة تم تسجيلها في موسكو وحدها فيما تم تسجيل 467 حالة في ضواحيها وباقي الإصابات متفرقة على بقية المناطق.

يتبع ..