خسارة كبيرة.. وفاة عالم نووي روسي شاب بفيروس كورونا

توفي باحث الفيزياء النووية الروسي دانيال تليسوف البالغ 36 عاما، في المستشفى رقم 40 في كوموناركا بضواحي موسكو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن معهد الأبحاث النووية التابع لأكاديمية العلوم الروسية حيث عمل الفقيد، أنه عاد إلى الوطن في الـ22 من مارس، من مهمة عمل في المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية في ضواحي جنيف.

وفي الـ4 من أبريل، وخلال خضوعه للحجر الصحي المنزلي، شعر بأعراض المرض وتم نقله إلى المستشفى، حيث جاءت تحاليله على فيروس كورونا سلبية مرتين، ورغم ذلك، وفي مرحلة لاحقة من المتابعة والعلاج، تدهورت حالته الصحية وتغلب عليه المرض.

ونعى المعهد باحثه، بعبارات ورد فيها: "رحيله كان خسارة كبيرة لمعهدنا... دانيال كان عالما متميزا وباحثا واعدا".

ولد دانيل تليسوف في 20 يوليو 1983، وبعد إنهاء تعليمه المدرسي، التحق بجامعة لومانوسوف الحكومية في موسكو.

وعمل بعد تخرجه في مختبر نمذجة العمليات الفيزيائية في معهد البحوث النووية التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

المصدر: "كوميرسانت"