المحاربون القدماء يناشدون بوتين تأجيل استعراض النصر

طلبت منظمات المحاربين القدماء الروسية من الرئيس فلاديمير بوتين، تأجيل العرض العسكري المقرر في 9 مايو بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال فلاديمير شامانوف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما اليوم: "بعثنا إلى الرئيس نيابة عن هذه المنظمات، طلب تأجيل العرض إلى موعد لاحق".

وأضاف: "للأسف الشديد، نظرا للوضع الحالي في العالم على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، من المستحيل ضمان الأمن الصحي خلال العرض العسكري المقرر في 9 مايو من هذا العام".

وجاء في الرسالة الموجهة إلى الرئيس بوتين: "نيابة عن منظمات المحاربين القدماء، نطلب منكم اتخاذ قرار صعب، وعادل، وتأجيل العرض العسكري إلى موعد آخر، لا يشكل العرض فيه تهديدا، بل يكون احتفالا حقيقيا بانتصار السلام والأمن".

وورد في الرسالة: "سيكون هذا القرار تعبيرا عن احترام المحاربين القدامى ممن حاربوا من أجل مستقبل البلاد، والعسكريين الذين يدافعون عن وطنهم الآن، وجميع مواطنينا الذين يحتفلون بيوم النصر باعتباره العيد الأهم في روسيا العظيمة".

المصدر: إنترفاكس