النيابة الروسية تطالب بحجب المواد التي تنفي وجود كورونا

طالبت النيابة العامة الروسية موقع "يوتيوب"، وعددا من مواقع التواصل الاجتماعي، بحجب معلومات كاذبة جديدة نشرت حول فيروس كورونا، وزعمت أنه "لا يشكل أي خطر لأنه غير موجود أصلا".

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وقالت النيابة في بان صدر اليوم الأربعاء، إنها رصدت فيديوهات نشرت في 4 مناطق روسية عبر "يوتيوب" تحت عنوان "فيروس كورونا غير موجود ولن يكون موجودا أبدا!" وتدعي أن ظاهرة فيروس كورونا ليست إلا "كذبة أطلقها قادة الولايات المتحدة لزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي".

وأضافت النيابة أن فيديوهات مشابهة المضمون نشرت أيضا على منصات أخرى للتواصل الاجماعي.

كما رصدت منشورات أخرى تشكك في حقيقة انتشار كورونا في العالم زاعمة أن الفيروس "مؤامرة عالمية"، وتدعو إحداها المواطنين الروس إلى "التمرد ضد السلطات من أجل إنقاذ البلاد".

فيما اتهمت مواد كاذبة أخرى السلطات عبر الإنترنت بإخفاء الحقيقة حول النطاق الفعلي لتفشي كورونا في البلاد والعدد الحقيقي لضحاياه، حيث زعم أحد المدونين أن المستشفيات في منطقته تعاني نقصا في أكياس حفظ الجثث بسبب أعداد ضحايا كورونا التي لا تحصى.

المصدر: RT