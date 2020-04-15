الأمن الروسي يعتقل خلية تجسس أوكرانية خططت لأعمال إرهابية في القرم

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية، القبض في شبه جزيرة القرم على خلية من الجواسيس الأوكرانيين، حاولوا تجنيد متعاملين معهم، والتخطيط لعمليات إرهابية والحصول على معلومات سرية.

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وقالت الهيئة في بيان لها اليوم اليوم الأربعاء: "تم في جمهورية القرم إحباط نشاطات وقفت وراءها إدارة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية واستهدفت التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية والحصول على معلومات سرية إضافة إلى تجنيد مواطنين روس".

وأضاف البيان أن العمليات التجسسية السرية يقودها عقيد من فرع استخبارات أوكراني متمركز في مدينة هيرسون القريبة من حدود القرم، وقام بتجنيد امرأة خدمت في القوات المسلحة الروسية ويشتبه بتسريبها معلومات سرية للاستخبارات الأوكرانية عامي 2017-2018، إضافة إلى تجنيد مواطن أوكراني يشتبه بتورطه في النشاط التجسسي لصالح بلاده.

وورد في البيان أنه نظرا لوجود أطفال قاصرين لدى المتهمة الروسية، تم وضعها قيد الإقامة الجبرية، فيما المواطن الأوكراني قيد الحبس.

المصدر: وكالات