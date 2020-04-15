الصحة الروسية تطلق نظاما خاصا لتسجيل المصابين بكورونا والأمراض الوبائية

يعمل حوالي 6 آلاف موظف في المؤسسات الطبية الروسية، على تسجيل بيانات المصابين بفيروس كورونا المستجد والالتهاب الرئوي، باستخدام منظومة معلوماتية موحدة خاصة.

وقال المكتب الصحفي في وزارة الصحة الروسية، إن هذه المنظومة تتيح للجهات الطبية المعنية، مراقبة أوضاع المصابين والمتعافين من COVID-19، والالتهاب الرئوي خارج المشافي في جميع أنحاء البلاد.

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وأضاف، أن بنك المعلومات، سيساعد كذلك على اتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المطلوب، ومحاكاة الوضع، ووضع التوقعات لمنحى تطور الأمراض الوبائية في البلاد.

المصدر: نوفوستي