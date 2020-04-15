روسيا الثانية عالميا من حيث عدد اختبارات كشف كورونا

شغلت روسيا المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد اختبارات الكشف عن فيروس "كوفيد - 19".

وأعلنت إدارة "روس بوتريب نادزور" لحماية حقوق المستهلك والرقابة على الخدمات في روسيا، إن مختبرات البلاد فحصت 1.5 مليون شخص، بمن فيهم من وصلوا من البلدان الموبوءة بفيروس كورونا.

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وأضافت أن روسيا تتوفر فيها كل الظروف والإمكانات لاختبار الجزء الأكبر من السكان البلاد، حيث اعتمدت أجهزة الدولة بضعة أنظمة لاختبار فيروس كورونا أثبتت فاعليتها العالية وقدرة فائقة على كشف حتى كميات محدودة من جزيئات الفيروس في جسم الإنسان.

وشهدت مدينة موسكو 395034 اختبارا لكشف فيروس كورونا، ومقاطعة موسكو 145574 اختبارا، ومدينة بطرسبورغ 80826 اختبارا، ومقاطعة سفيردلوفسك 38704 اختبارات، وإقليم كراسنودار 35327 اختبارا، ومقاطعة ساخالين 31441 اختبارا، ومقاطعة نيجني نوفغورود 29 750 اختبارا، حيث سجلت أعلى الإصابات في روسيا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا