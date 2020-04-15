منطقة واحدة في روسيا لا تزال خالية من الفيروس التاجي

بقيت منطقة واحدة في روسيا لم يتسلل إليها الفيروس التاجي، هي جمهورية ألتاي، بعد أن اكتشفت إصابات بالوباء في 84 منطقة من أصل 85.

وأفاد مقر العمليات الرئيس المختص برصد الوباء في روسيا، بأن ألتاي لم تشهد أي إصابة بالفيروس التاجي.

وقبل ذلك كانت منطقتا تشوكوتكا ونينتسك خاليتين من الوباء، إلا أنه سجل في كلتيهما حالة إصابة واحدة.

ويعيش في جمهورية ألتاي الواقعة على الحدود مع الصين ومنغوليا وكازاخستان، أكثر من 220 ألف شخص.

وتفيد آخر البيانات بتسجيل 24.5 ألف حالة إصابة بعدوى الفيروس التاجي بروسيا.

وتم تسجيل 198 حالة وفاة، وتعافي 1986 شخصا، وتم اليوم تأكيد إصابة 3388 شخصا في مختلف أنحاء البلاد.

المصدر: lenta.ru