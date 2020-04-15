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موسكو: الشغل الشاغل لواشنطن العثور على مذنب وإظهار "براءتها" من كل الذنوب

أخبار روسيا

موسكو: الشغل الشاغل لواشنطن العثور على مذنب وإظهار
Sputnik VLADIMIR PESNYA
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انتقدت الخارجية الروسية قرار رئيس أمريكا دونالد ترامب، تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية، واعتبرت أن الشغل الشاغل لواشنطن دائما هو العثور على "مذنبين" وإظهار "براءتها من كل الذنوب".

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وقالت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء: "السياسيون في هذا البلد (أمريكا) دائما منشغلون في البحث عن مذنب، المسؤولون عن الوباء هم الصين ومنظمة الصحة العالمية، وفي خسارة (هيلاري) كلينتون الانتخابات، روسيا، وفي مشكلات الطبابة في أمريكا، (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين شخصيا. الشغل الشاغل لهم هو العثور على أنبوب الاختبار الأسطوري وتقديمه للعالم كدليل على ذنب الآخرين وبراءتهم من كل الذنوب".

وأعلن ترامب يوم أمس الثلاثاء، عن تعليق واشنطن دفع مساهماتها المالية لمنظمة الصحة العالمية. وقال إنه لن يتم تحويل أي أموال لها "حتى يتم تقييم دور المنظمة في إخفاء البيانات عن انتشار فيروس كورونا المستجد".

المصدر: "تاس"

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