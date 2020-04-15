موسكو.. استخدام السيارات والمواصلات بالتصاريح فقط

شرعت سلطات العاصمة الروسية موسكو في تطبيق نظام التصاريح الرقمية لدخول المدينة والتنقل فيها، في إجراء يهدف إلى احتواء تفشي فيروس كورونا.

وبدأت الشرطة بتفتيش التصاريح لدى سائقي السيارات في شوارع موسكو، ما أسفر عن ظهور حالات ازدحام عند مداخل المدينة وفي بعض الطرق داخلها.

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ووصل "مؤشر العزل الذاتي" في موسكو صباح اليوم إلى 4,7 درجات من أصل 5، ما يعني أن الغالبية العظمى من سكانها في منازلهم.

وكان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين قد أصدر السبت مرسوما، يفرض نظام التصاريح الرقمية للتنقل داخل موسكو، وبين العاصمة وضواحيها، اعتبارا من 15 أبريل، وذلك بسبب تدهور الوضع بشأن تفشي كورونا في المدينة.

وينطبق نظام التصاريح الرقمية في المرحلة الحالية على التنقلات بالسيارات الخاصة ووسائل النقل العام، ولا يشمل المارة حيث يسمح لهم التنقل بلا تصاريح، مع التقيد الصارم بقواعد وقيود العزل الذاتي المعمول بها.

المصدر: وكالات