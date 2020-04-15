كبير الأطباء الروس في مقاومة الوباء يتعافى من الفيروس التاجي

تعافى دينيس بروتسينكو، كبير أطباء مستشفى كوموناركا في موسكو، بعد أن أصيب بعدوى الفيروس التاجي. وكان تم تشخيص إصابته بكورونا، بعد أيام من لقائه الرئيس فلاديمير بوتين.

وأعلن بروتسينكو أنه عاد إلى مزاولة عمله بعد الحصول على نتيجتين سلبيتين للفيروس التاجي.

وعلى حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب بروتسينكو: "تحليلان سلبيان. العزل انتهى.. عمل بدوام كامل. سأكتب المزيد من التفصيل حين أعود من المنطقة الحمراء".

إقرأ المزيد

المصدر: تاس