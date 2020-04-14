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في زمن كورونا.. العسكريون الروس يتنفسون أكثر عمقا من 5 سنوات مضت

أخبار روسيا

في زمن كورونا.. العسكريون الروس يتنفسون أكثر عمقا من 5 سنوات مضت
Sputnik
مبنى وزارة الدفاع الروسية في موسكو
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنها تسيطر بشكل كامل على الوضع الوبائي في صفوف قواتها، مشيرة إلى تحسن مؤشر متوسط الإصابة بالأمراض التنفسية بين العسكريين.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن "الوضع الوبائي في القوات المسلحة الروسية لا يزال مستقرا وتحت السيطرة الكاملة".

وأكدت "أن معدل الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي بين العسكريين في الوقت الراهن، أقل من متوسط المعدلات الموسمية على مدى السنوات الخمس الماضية".

وأشارت الوزارة، إلى أنه في حال ظهور أي اشتباه بمرض أي عسكري، يتم تحويله إلى المستشفيات فورا للفحص.

ولفتت الوزارة، إلى أنه تم حتى الآن، إجراء أكثر من 11 ألف فحص للعسكريين للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

المصدر: RT

 

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