وزارة الصحة الروسية تعدل معلومة "كم مترا يصل فيروس كورونا"؟

نشرت وزارة الصحة الروسية معلومات جديدة تتحدث عن أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من شخص لآخر على مسافة قد تصل إلى 4 أمتار.

وقال رئيس قسم الأوبئة بوزارة الصحة الروسية إن الفيروس يمكن أن يتطاير في الهواء من 30 دقيقة وحتى 3 ساعات!.

يذكر أن المعلومات السائدة حتى الآن كانت تفيد أن المسافة الآمنة لتجنب نقل العدوى بفيروس كوفيد 19 هي متر- متر ونصف.

وأضاف المسؤول الروسي أن الدراسة التي أكدها أيضا مركز دراسات "سي دي سي" في الولايات المتحدة أشارت أن العدوى بتطاير القطيرات في الهواء بات يضاف إليها أي شكل من أشكال الملامسة.

وأعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء، تسجيل 2774 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



وأعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن حصيلة الإصابات في البلاد بلغت 21102 (بزيادة 15,2% عن اليوم السابق) في 82 منطقة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 22 وفاة جديدة خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 170، فيما تماثل ما مجموعه 1694 شخصا للشفاء بزيادة 224 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وتحتفظ العاصمة موسكو بالزعامة المحزنة في تفشي الفيروس، حيث سجلت 1489 إصابة جديدة لتتجاوز الحصيلة 13000، تليها مقاطعة موسكو مع 460 حالة جديدة.

المصدر: RT