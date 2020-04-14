خبيرة تتحدث عن سيناريو خاص لوباء كورونا في روسيا

قالت لاريسا بوبوفيتش مديرة معهد اقتصاد الصحة التابع لمدرسة الاقتصاد العليا، إن عدم الامتثال لنظام العزل الذاتي بموسكو، دفع روسيا إلى سيناريو خاص لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت أن هذا السيناريو، مختلف ولا يشبه ما يجري في الولايات المتحدة أو إسبانيا أو إيطاليا، وكذلك لا يشبه السيناريو اليوناني أو النمساوي الأكثر تفاؤلا.

وقالت بوبوفيتش: "كان لدينا كل الفرص للذهاب وفقا للسيناريو الإيطالي أو الإسباني، لو لم تقم السلطات بفرض تدابير العزل الذاتي وضرورة مراعاة المسافة الفاصلة".

وذكّرت الخبيرة، بأنها أشارت في وقت سابق إلى أن الوضع المتعلق بانتشار الفيروس في روسيا، لم يعد يسري وفقا للمسار المتفائل.

ونوهت بأن انعدام روح المسؤولية لدى بعض المواطنين في روسيا، وخاصة الشباب الذين يعتقدون خطأ أنهم لا يتعرضون للخطر، يعيق مكافحة انتشار العدوى في البلاد.

ووفقا لها، حتى عند الشباب، قد تظهر مضاعفات خطيرة جدا للمرض بعد الشفاء منه.

المصدر: نوفوستي