لافروف وشكري يبحثان مستجدات المنطقة وسبل مواجهة كورونا

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري سامح شكري، بحثا خلاله التطورات الإقليمية، وجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الخارجية الروسية، أن الوزيرين "تبادلا الآراء بصورة مفصلة حول الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وملفي سوريا وليبيا وتطورات التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

وأكد الطرفان عزمهما على تعزيز التعاون الروسي المصري في حل أزمات المنقطة، كما بحثا العلاقات الثنائنية بين البلدين.

من جانبها أصدرت القاهرة بيانا أشارت فيه إلى أن الحديث تناول كذلك "سبل التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، والإجراءات المتخذة للوقاية من الفيروس ومنع انتشاره، إضافة إلى كيفية التعامل مع التداعيات المختلفة للأزمة" التي سببها.

وأضافت الخارجية المصرية أن الوزيرين بحثا "آخر التطورات في ملف سد النهضة".

المصدر: RT