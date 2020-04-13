روسيا.. انخفاض معدل الوفيات جراء الالتهاب الرئوي والأمراض الأخرى مقارنة بالعام الماضي

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن معدل الوفيات جراء الالتهاب الرئوي والأمراض الأخرى في البلاد، أقل بنسبة 5٪ مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف الوزير خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين حول الوضع الصحي والوبائي في البلاد: "نحن نراقب جميع المؤشرات، بما فيها معدلات الوفيات بسبب الالتهاب الرئوي، والأمراض الأخرى، حتى لا نسمح بأي حال من الأحوال بانخفاض حجم المساعدة الطبية العاجلة والإسعافية المقدمة".

وأضاف: "تدل المراقبة الأسبوعية لمعدلات الوفيات، أن الوضع لدينا مستقر اليوم مقارنة بالعام السابق، وأن معدل الوفيات في البلاد أقل بنسبة 5٪ مما كان عليه في نفس الفترة من 2019".

المصدر: نوفوستي