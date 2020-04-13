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الحكومة الروسية تسجل ارتفاعا مطردا في إصابات كورونا

أخبار روسيا

الحكومة الروسية تسجل ارتفاعا مطردا في إصابات كورونا
Sputnik Mikhail Voskresensky
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أشارت تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الحكومة الروسية، أن البلاد شهدت في الفترة الأخيرة اتجاها نحو ارتفاع مطرد في عدد المصابين بفيروس كورونا، يتراوح في حدود 16-18٪.

وأوضحت غوليكوفا اليوم الاثنين، أن معدل الزيادة بلغ أمس 16,2% على المستوى الوطني، في حين سجلت موسكو زيادة بواقع 13,3٪، ومقاطعة موسكو 36,4٪، وباقي مناطق البلاد باستثنائهما 16,6٪.

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وأشارت إلى أن موسكو ومقاطعتها تصل حصتهما إلى 72,3% من مجموع الإصابات في البلاد.

وأكدت غوليكوفا، التي تترأس مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أنه تم نشر 40 ألف سرير لاستقبال مرضى كورونا من أصل 95 ألفا خصصت لنشرها في البلاد، إضافة إلى الأسرة المتاحة.

المصدر: وكالات

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