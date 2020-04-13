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الكرملين يعلق على دلالات تكثيف الاتصالات بين بوتين وترامب

أخبار روسيا

KEVIN LAMARQUE
Reuters
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حذر الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من النظر إلى حال العلاقات الروسية الأمريكية من منظار الاتصالات بين رئيسي البلدين التي شهدت تكثيفا ملحوظا في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك اليوم الاثنين في معرض رد بيسكوف على سؤال صحفي عما إذا كانت الاتصالات المكثفة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة تبعث على الأمل في تحسن العلاقات الروسية الأمريكية عامة.

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وقال بيسكوف: "يبقى الرئيسان على تواصل بناء منذ فترة طويلة. وفي الوقت الحالي، بطبيعة الحال يملي التطابق المطلق لمصالح البلدين في تضافر الجهود لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، ضرورة تكثيف الاتصالات".

وتابع "أن الاتصالات بين الرئيسين تستغرق أوقاتا طويلة، وتحمل طابعا صريحا وبناء وفعالا وتثمر عن نتائج"، مشيرا إلى أن فعالية هذه الاتصالات يثبتها التوصل إلى صفقة نهائية بشأن النفط.

ثم تساءل بيسكوف "هل يمكن تعميم كل هذا على الحال العام للعلاقات الثنائية الروسية الأمريكية؟" وقال: "على الأرجح، من الصعب التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج الآن".

وأجرى بوتين وترامب أكثر من محادثة هاتفية خلال الأيام القليلة الماضية، تناولت جملة من القضايا، أهمها إرساء الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

المصدر: وكالات

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