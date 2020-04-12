مسؤولة روسية تكشف عن الموعد المحتمل لإلغاء إجراءات العزل الذاتي وتحدد "الأيام الحاسمة"

توقعت مسؤولة روسية رفيعة المستوى إلغاء التدابير التقييدية التي فرضتها الحكومة لاحتواء وباء فيروس كورونا، بشكل كامل بحلول الصيف، شريطة التزام المواطنين بقواعد العزل الذاتي.

وقالت تاتيانا غوليكوفا نائبة رئيس الحكومة الروسية في حوار تلفزيوني اليوم الأحد: "علينا التفكير بجدية في هذا الأمر، لأن مدى سرعة التغلب على هذه المشكلة يتوقف على كل واحد منا".

إقرأ المزيد

وأضافت: "إذا أظهرنا انضباطا وأصغينا إلى صوت العقل والإرشادات التي تصدر اليوم، فسنتمكن من الخروج من هذا الوضع والعودة إلى مصافحة بعضنا البعض بحلول الصيف".

واعتبرت غوليكوفا التي ترأس مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن تكون الفترة من 14 إلى 16 أبريل حاسمة فيما يخص انتشار الفيروس في البلاد، موضحة أنه سيتضح خلال هذه الأيام ما إذا كانت روسيا قد وصلت إلى "هضبة" بعد الذروة أم أن ارتفاع الإصابات سيستمر.

وفي وقت سابق، توقع طبيب الأمراض المعدية الروسي الأكاديمي فيكتور مالييف أن ينتهي وباء كورونا في روسيا في أوائل يونيو المقبل.

وسجلت روسيا خلال اليوم الماضي قفزة قياسية في حالات كورونا منذ بدء تفشيه في البلاد بواقع 24 وفاة و2186 إصابة، لتصل الحصيلة إلى 15770 إصابة و130 وفاة.

المصدر: وكالات