مخالفة أول 18 متجرا في موسكو بسبب عدم وجود علامات المسافة الفاصلة

تم في موسكو، فرض أول المخالفات الإدارية، على انتهاك متطلبات التشريعات والقوانين في مجال ضمان الأمان الصحي والوبائي للسكان.

وفرضت هذه المخالفات الإدارية، بسبب عدم وجود علامات المسافة الفاصلة في المحلات التجارية، بحق 18 منشأة من منشآت تجارة التجزئة في العاصمة.

وقال رئيس دائرة التجارة والخدمات في بلدية موسكو اليكسي نيميريوك، لوكالة "تاس" اليوم الأحد: "وفقا لنتائج الإجراءات الوقائية السابقة، تم فرض مخالفات إدارية بحق 18 منشأة للبيع بالتجزئة، لأنها انتهكت بنود قانون ضمان الأمان الصحي والوبائي للسكان".

وأوضح نيميريوك، أن المخالفات تلخصت في عدم امتثال هذه المحلات التجارية، لقواعد المسافة الاجتماعية وغياب العلامات الخاصة بذلك، التي تعد ضرورية لضمان سلامة المواطنين أثناء سريان نظام حالة التأهب القصوى في المدينة.

وقال: "نتيجة مراقبة الوضع في بعض المتاجر، تبين عدم وجود العلامات الخاصة المذكورة. يجب على هذه المحلات أن تقوم بالتخلص من هذه الانتهاكات في أقرب وقت ممكن. من المهم جدا، أن يتقيد البزنس، وخاصة في مجال بيع المواد الغذائية، بشكل واع ومسؤول بالمعايير الوبائية المنصوص عليها في فترة الحجر الصحي. يجب أن تتوفر العلامات الخاصة الفاصلة، في جميع قاعات متاجر العاصمة دون استثناء".

وشدد على أن الجهات المختصة، ستواصل عمليات المراقبة والتفتيش في هذا المجال، وسيتم تطبيق إجراءات أكثر صرامة على المخالفين في حال التكرار، بما في ذلك فرض غرامات مالية ضخمة وإغلاق المحلات.

المصدر: تاس