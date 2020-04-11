عمدة موسكو يوقع مرسوما بشأن فرض نظام التصاريح الرقمية للتنقل داخل موسكو وضواحيها بدءا من 15 أبريل

وقع عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم السبت، مرسوما بشأن فرض نظام التصاريح الرقمية للتنقل داخل العاصمة موسكو وضواحيها، حيث سيصبح إلزاميا بدءا من يوم الأربعاء 15 أبريل الجاري.

وحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني لعمدة موسكو، ينطبق نظام التصاريح الرقمية في المرحلة الحالية على التنقلات بالسيارات الخاصة ووسائل النقل العام.

وأضاف البيان أنه بإمكان المواطنين البدء في الإجراءات اللازمة للحصول على التصاريح اعتبارا من يوم الاثنين 13 أبريل 2020.

وأكد على أن حمل التصاريح سيكون أمرا إلزاميا بالنسبة للفئة المذكورة من المواطنين، بدءا من الأربعاء 15 أبريل.

وحاليا لا تشمل القيود الجديدة المارة حيث يسمح لهم التنقل بلا تصاريح، "مع التقيد الصارم بالقواعد والقيود المعمول بها" والتي فرضتها السلطات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في المدينة وضواحيها.

المصدر: RT