لماذا حذف "يوتيوب" مقابلة مع طبيب روسي اكتشفت إصابته بكورونا بعد لقائه بوتين؟

في خطوة مثيرة للتساؤلات، حذف موقع "يوتيوب" مؤقتا تصريحات لدينيس بروتسينكو كبير الأطباء بأحد مستشفيات موسكو، تم تشخيص إصابته بكورونا، بعد أيام من لقائه الرئيس فلاديمير بوتين.

وأبلغ "يوتيوب" التابع لشبكة "غوغل" اليوم السبت قناة RT بأنه حذف المقابلة الخاصة مع بروتسينكو التي بثتها القناة في 20 مارس الماضي وشاهدها منذ ذلك الحين أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

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وذكر يوتيوب أن هذه الخطوة جاءت بدعوى أن المقابلة تم تصنيفها كـ"مادة غير مقبولة" وهي "تخالف معايير الموقع"، دون تقديم توضيحات إضافية.

كما لفت "يوتيوب" إلى إدخاله تغييرات في إجراءات فحص المواد المنشورة عليه لأسباب تتعلق بجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعربت قناة RT عن نيتها مقاضاة الجهات الروسية والدولية المختصة احتجاجا على خطوة "يوتيوب"، غير أن الموقع سرعان ما تراجع عن قراره وأعاد الفيديو المحذوف.

ويتولى بروتسينكو منصب كبير الأطباء في المستشفى رقم 40 المخصص لعلاج مصابي كورونا، والواقع في ضاحية كوموناركا جنوب غربي موسكو.

وتم تشخيص إصابة بروتسينكو بالفيروس بعد أيام من زيارة بوتين إلى المستشفى في 24 مارس حيث التقى الطبيب وصافحه أمام عدسات الإعلام.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم أن بوتين في حالة صحية "ممتازة".

المصدر: RT