الكرملين: لو لم يعلن بوتين نظام العزل الذاتي لشهدت روسيا ارتفاعا كبيرا للإصابات بكورونا

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه لو لم يوقع الرئيس فلاديمير بوتين على مرسوم بشأن نظام العزل الذاتي لكانت روسيا ستشهد ارتفاعا كبيرا للمصابين بفيروس كورونا.

وقال بيسكوف في حوار تلفزيوني اليوم السبت: "يمكن الافتراض أنه لو لم يتم التوقيع على هذا المرسوم، لواجهنا حاليا خطر الارتفاع المتسارع وبقفزات لأعداد المصابين، وهذا ما لا نشاهده الآن".

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مع ذلك ، أشار بيسكوف إلى أن الوضع في العاصمة موسكو بشأن كورونا صعب، وأن المستشفيات هناك تعمل بكل طاقاتها و"تظهر بطولات".

وتوقع أن تكون فترة الأسبوعبن القادمين كافية لفهم "ما إذا أوشكنا على ذروة الوباء أم متى سنقترب منها".

وسجلت روسيا حتى اليوم نحو 13600 إصابة و106 وفيات بكورونا، منها أكثر من 8800 إصابة و58 وفاة في موسكو.

وفي إشارة إلى الوضع في الولايات المتحدة التي تجاوز عدد المصابين فيها النصف مليون، قال بيسكوف: "كلنا نتعاطف بشدة مع الأمريكيين بشأن الوضع الذي يعيشونه، ونأمل أن لديهم ما يكفي من قوة الإرادة والإمكانيات لقلب مسار الأزمة الحالية".

المصدر: وكالات