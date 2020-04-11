باحث روسي يحدد مدة استمرار نقل مريض كورونا للعدوى

قال الخبير الطبي ألكسندر سيمونوف، إن الشخص الذي أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد، قد يبقى ناقلا للمرض حتى بعد مرور شهر على اختفاء كل الأعراض السريرية لديه.

وأضاف سيمونوف، الذي يشغل منصب نائب مدير معهد باستور لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة في بطرسبورغ، أنه كلما بقي المريض في حالة خطيرة وثقيلة من المرض، كلما زادت فترة نشره للفيروس في الوسط المحيط.

وأشار إلى أن المريض الحرج، قد يستمر في نشر الفيروس لمدة خمسة أسابيع، حتى بعد اختفاء العوارض السريرية للمرض لديه.

المصدر: نوفوستي