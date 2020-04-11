عدد المتعافين من كورونا في موسكو يصل إلى 500

أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو، أن نحو 150 مصابا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين قرابة 500 شخص.

وصرحت نائبة عمدة موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، للصحفيين اليوم السبت، بأن 149 شخصا غادروا مستشفيات العاصمة خلال اليوم الأخير بعد شفائهم من الفيروس، لافتة إلى ارتفاع معدل المتعافين في المدينة تدريجيا.

وأكدت المسؤولة أن إجمالي عدد المتعافين في موسكو ارتفع بذلك إلى 499 شخصا.

وأشارت المسؤولة إلى أن جميع المتعافين يخضعون لفحوصات طبية إضافية بغية التأكد مرة أخرى من عدم إصابتهم بالفيروس.

المصدر: نوفوستي