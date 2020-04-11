الكنيسة الروسية: الخوف من نقل النار المقدسة إلى موسكو غير مبرر

اعتبرت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، أن الخوف من تدافع الحشود لدى استقبال النار المقدسة في موسكو خلال عيد الفصح، غير مبرر.

وقال رئيس دائرة السينودس للعلاقات الخارجية لدى الكنيسة الأرثوذكسية الروسية المطران هيلاريون فولوكولامسكي (ألفيف) في حديث لوكالة "تاس" اليوم: "أعتقد أنه لا ينبغي أن يخاف المرء من حدوث هيجان جماهيري في هذه الحالة. كما في السابق، سيتم بعد وصول النور المقدس توزيعه بين الكنائس في أنحاء روسيا. ولكن كما ذكرت عدة مرات سابقا، لن يفقد عيد الفصح بريقه ولكن بركاته ستكون أقل من المعتاد".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس قسم شؤون الشتات والأديان العالمية في وزارة الخارجية الإسرائيلية عكيفا تور، أن فعالية إخراج النور المقدس ستجرى في 18 أبريل، بدون حضور الحجاج.

من جانبه، أفاد المكتب الصحفي لصندوق "الرسول أندراوس"، المشرف على نقل الشعلة المقدسة من القدس إلى موسكو، بأن الاستقبال الجماعي للنار المقدسة في مطار فنوكوفو غير ممكن بسبب تدابير مكافحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: تاس