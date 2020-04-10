الخارجية الروسية: استجابة عالمية لفلاش موب أغاني عيد النصر

أكدت وزارة الخارجية الروسية، حصول فعالية "فلاش موب" المخصصة لأغاني عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)، على تأييد ودعم الكثير من الروس في مختلف بقاع العالم.

وقال أوليغ مالغينوف، مدير إدارة العمل مع المغتربين الروس بوزارة الخارجية الروسية، إن هذه الفعالية تساهم في تعاضد وتكاثف المواطنين الروس في العالم.

وأضاف أوليغ مالغينوف: "أود أن أشير بشكل منفصل إلى مبادرة مواطنتنا النشطة في إسبانيا، أولغا شوفالوفا، التي أطلقت برنامج فلاش موب عالمي مخصصا لأغاني عيد النصر. سيكون الحفل على الإنترنت جاهزا في 25 أبريل. هناك استجابة كبيرة للغاية، وشارك الكثير من المواطنين في هذا العمل".

وأضاف الدبلوماسي الروسي، أنه توجد في الوقت الراهن الكثير من المبادرات.

ووفقا له، فإن مثل هذه الأفكار تساعد على حشد الناس. وقال مالغينوف: "أعتقد أن الوضع يساهم في التعاضد وتشكيل الشعور بأننا جميعا معا وشعب واحد".

في 9 مايو المقبل سيجري الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لنصر الشعب السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

المصدر: تاس