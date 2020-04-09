أكثر من 60٪ من الروس يفضلون العودة إلى مكاتبهم

أعرب معظم المواطنين الذين يعملون عن بعد في روسيا ونسبتهم (66٪)، عن رغبتهم في العودة إلى العمل في مؤسساتهم كما في السابق.

وجاء في استطلاع للرأي العام أن أكثر الراغبين بالعودة للعمل في المكاتب، هم من المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 35-44 سنة (71٪ من المشاركين في الاستطلاع في هذه الفئة العمرية).

وأظهر الاستطلاع أن 19٪ من المشاركين، الذين انتقلوا إلى نمط العمل عن بعد، يرغبون في مواصلة العمل في المنزل، وأن الحماس الأكبر لهذا النوع من العمل هو بين المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 34 عاما (23٪).

وفقا لاستطلاع Superjob.ru، فإن غالبية الراغبين في العودة للعمل في المكتب والمؤسسة هم من المتزوجين (67٪)، وتبلغ هذه النسبة بين غير المتزوجين 62%.

ويعتبر 40٪ من الروس الذين تحولوا إلى العمل عن بعد، أن حجم العمل لم يتغير مقارنة بالمكتب، ويعتقد 36٪ أن حجم العمل بات أقل، وتحدث 18٪ عن ازدياد حجم وعبء العمل من المنزل.

وتشير البيانات إلى أن 15٪ من الروس الذين يعملون عن بعد لم يقرروا ما هو الأفضل بالنسبة لهم، إن كان العمل في المكتب أو في المنزل.

المصدر: إنترفاكس