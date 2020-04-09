المتحدث باسم بوتين يكشف عن شرائه "حصن" من الصيدلية لمواجهة كورونا

أشاد دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"مصد للفيروسات" اشتراه من الصيدلية، ويستعمله كخط دفاع أول بوجه فيروس كورونا.

وقال بيسكوف: "تعلمون، الآن يرتدي الجميع كل ما هو ممكن، من ناحية الوسائل الوقائية" وأضاف: "بالطبع، لست متأكدا تماما من أنه يساعد بطريقة ما".



ولفت "البيدج" أو مصد الفيروسات المعلق على صدر بيسكوف انتباه الصحفيين، والذي قال إنه اشتراه من صيدلية.



المصدر: RT