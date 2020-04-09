 
مباشر

المتحدث باسم بوتين يكشف عن شرائه "حصن" من الصيدلية لمواجهة كورونا

أخبار روسيا

المتحدث باسم بوتين يكشف عن شرائه
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nmjy

أشاد دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"مصد للفيروسات" اشتراه من الصيدلية، ويستعمله كخط دفاع أول بوجه فيروس كورونا.

وقال بيسكوف: "تعلمون، الآن يرتدي الجميع كل ما هو ممكن، من ناحية الوسائل الوقائية" وأضاف: "بالطبع، لست متأكدا تماما من أنه يساعد بطريقة ما".

ولفت "البيدج" أو مصد الفيروسات المعلق على صدر بيسكوف انتباه الصحفيين، والذي قال إنه اشتراه من صيدلية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا