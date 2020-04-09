موسكو.. 857 إصابة و7 وفيات مقابل 43 حالة شفاء

عززت موسكو اليوم الخميس زعامتها المحزنة بين أكثر المناطق الروسية انتشارا لفيروس كورونا بعد تسجيل 857 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية لتقترب الحصيلة من 7700 حالة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن موسكو سجلت أيضا 7 من أصل 13 وفاة في البلاد خلال اليوم الماضي.

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وحسب المعلومات الرسمية، فقد تماثل للشفاء 43 مريضا في موسكو، ليرتفع عدد المتعافين في المدينة إلى 313 شخصا.

وتحتل مقاطعة موسكو المرتبة الثانية في قائمة كورونا السوداء على نطاق البلاد، حيث سجلت حتى الآن 748 إصابة بزيادة 199 حالة عن اليوم السابق، و13 وفاة بزيادة 3 حالات.

وبلغ إجمالي الإصابات في روسيا الخميس 10131 حالة، إضافة إلى 76 وفاة.

المصدر: وكالات