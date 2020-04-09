لأول مرة في روسيا.. حزب يطلب السماح بعقد مؤتمره عبر الإنترنت

طلب حزب "روست" (النمو)، من لجنة الانتخابات المركزية ووزارة العدل الروسية، السماح له بعقد مؤتمره عبر الإنترنت لأول مرة في روسيا، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس الحزب بوريس تيتوف، إلى أن الحزب مستعد لعقد مؤتمر تتم مشاركة المندوبين فيه، عن بعد.

وقال مصدر في المكتب الصحفي للحزب: "بعث تيتوف رسالة إلى وزير العدل قسطنطين تشويتشينكو وإلى رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا، للنظر في إمكانية عقد المؤتمر الدوري للحزب عبر الإنترنت.

وأضاف: "كان من المقرر عقد المؤتمر في 21 مارس، ولكن تم إلغاؤه بقرار من المكتب السياسي الاتحادي للحزب بسبب الوضع الوبائي الصعب".

من جانبه أعلن تيتوف أن الحزب، يدعم فرض قيود على تنظيم المناسبات العامة ويلتزم ويراعي نظام العزلة الذاتية. لكنه مع ذلك، مقتنع بأن "الحياة العامة والسياسية لا يمكن أن تتوقف حتى أثناء الوباء، على العكس من ذلك، في فترة الأزمات بالنسبة للمجتمع، على القوى السياسية البناءة أن تبذل قصارى جهدها للاستجابة للتحديات والعمل مع الناخبين".

وفي رسالته، أشار تيتوف إلى أن الحزب مستعد لعقد المؤتمر عن بعد. ووفقا له، فقد تم وضع نظام تصويت إلكتروني يسمح بإقامة الفعالية مع أي عدد من المشاركين وبأي شكل، سواء كان التصويت سريا أو بالاسم. وأوضح أنه تم تطوير خوارزمية وقواعد لإجراء المؤتمر عبر الإنترنت.

المصدر: تاس