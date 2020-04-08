مسؤولة روسية: سنبدأ في الخروج من أزمة كورونا أواسط يونيو المقبل

توقعت رئيسة الوكالة الفدرالية الروسية للأبحاث الطبية البيولوجية، فيرونيكا سكفورتسوفا، أن يصل تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد سقفه الأعلى بعد فترة لا تتجاوز أسبوعين.

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وفي تصريحات لقناة "روسيا 24"، قالت سكفورتسوفا، اليوم إنه بحسب معطيات خبراء التنبؤات، "فأمامنا 10 أيام و14 يوما تقريبا قبل أن يبلغ تفشي العدوى استقراره عند سقفه الأعلى. وبعد ذلك سنستمر على هذه الحال خلال فترة معينة ثم نسير في اتجاه معاكس، أي أن هذه العملية أشبه ما تكون بالموجة المربعة".

وأشارت إلى أن حالة الاستقرار عند السقف الأعلى ستستمر حتى أواسط شهر يونيو المقبل، قبل أن تبدأ في "النزول" وستستغرق هذه العملية فترة تساوي فترة "الصعود".

وأوضحت أن ذلك سيكون ممكنا "إذا ما لم يتغير سيناريو العملية وهو أمر يرتبط بتصرفات كل واحد منا".

المصدر تاس