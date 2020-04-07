روسيا تعلن عن تطوير رقاقات تسمح بالكشف عن فيروس كورونا خلال دقائق

أعلنت رئيسة الوكالة الفدرالية الروسية للأبحاث الطبية البيولوجية، فيرونيكا سكفورتسوفا، أن الوكالة نجحت في تطوير رقاقات خاصة تسمح بالكشف عن فيروس كورونا خلال دقائق معدودة.

وفي تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، قالت سكفورتسوفا، اليوم الثلاثاء، إن الرقاقات المبتكرة تعتمد على تقنية "التضخيم الأيزوثرمي"، الأمر الذي يسمح بتحديد إصابة شخص بفيروس كورونا من عدمها خلال فترة زمنية تتراوح بين 15 أو 20 دقيقة.

وذكرت رئيسة الوكالة إلى أن اختبار الرقاقات الجديدة سيجري بموقع الوكالة في ضواحي موسكو، يوم الجمعة المقبل.

المصدر: نوفوستي