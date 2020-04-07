لجنة التحقيقات الروسية تفتح ملفا جنائيا بسبب فيديو يزعم أن روسيا قامت بتصنيع كورونا

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية، اليوم الثلاثاء، أنها فتحت ملفا جنائيا بسبب ظهور فيديو في موقع "تويتر" يزعم ضلوع مركز علمي روسي في تصنيع فيروس كورونا ونشره بعمد.

وفي تصريحات صحفية، أشارت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو، إلى أن الملف الجنائي تم فتحه بتهمة "القيام عمدا بإشاعة أنباء مضللة حول ظروف تهدد حياة المواطنين وسلامتهم".

وأوضحت بيترينكو أن أحد مستخدمي "تويتر" نشر فيديو يزعم أن فيروس كورونا تم تطويره في مركز الأبحاث الحكومي "فيكتر" في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، ليتم نشره لاحقا وبصورة متعمدة في روسيا والصين عن طريق انفجار.

وظهر فيروس كورونا المستجد أواخر ديسمبر الماضي، في مدينة ووهان الصينية، لينتقل إلى عشرات من الدول. وفي 11 مارس، صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي مرض "كوفيد-19"، الذي يثيره هذا الفيروس كوباء عالمي.

المصدر: تاس