الكرملين يكشف عن إجراءات حماية الرئيس بوتين من كورونا

كشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن الإجراءات التي تتخد لحماية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من الإصابة بفيروس كورونا.

وفي موجز صحفي قال بيسكوف إن الرئيس بوتين لا يرتاد أماكن تجمع الناس، أما الأشخاص الذين يلتقيهم فيخضعون لفحوص طبية صارمة.

ورد بيسكوف على سؤال عما إذا كان الرئيس الروسي يقبع في العزل الذاتي، قائلا إن بوتين حضر إلى الكرملين مؤخرا، حيث ترأس اجتماعا حول تنمية الشرق الأقصى الروسي.

وأشار بيسكوف إلى أن رئيس الدولة يواصل لقاءاته مع عدد محدود من الأشخاص، مشددا على أن المشاركين في هذه اللقاءات يخضعون لفحوص طبية دقيقة، ويجرى تحليل عيناتهم لكشف وجود فيروس كورونا مسبقا.

وفي تعليقه على لقطات فيديو تظهر أن بوتين يصافح بيده المشاركين في الاجتماع الأخير، قال بيسكوف إن هؤلاء الأشخاص تعرضوا قبل ذلك لفحوص طبية دقيقة، وأن رئيس الدولة يحتفظ بحقه في التمسك بالأدبيات المعتادة.

وكشف بيسكوف أيضا أن الرئيس بوتين يجري تحليلا لوجود فيروس كورونا كلما يجد طبيبه ذلك ضروريا، مضيفا أنه لا يعلم تفاصيل بروتوكول إجراء هذا التحليل.

المصدر: إنترفاكس