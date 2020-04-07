شويغو يوعز بإعداد مستشفى عائم لغير المصابين بكورونا

أوعز وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بإعداد سفينة المستشفى العسكري العائم "إيرتيش"، الموجودة في الشرق الأقصى، لمهمة التخفيف عن المستشفيات في سياق الوضع المتعلق بفيروس كورونا.

وقال شويغو، خلال مؤتمر عبر الهاتف في وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء: "كلفت قائد المنطقة العسكرية الشرقية وأسطول المحيط الهادئ، إلى جانب الإدارة الطبية العسكرية المركزية، بزيادة سعة سفينة مستشفى "إيرتيش" إلى 450 سريرا وخلال مدة 10 أيام لاستيعاب المرضى غير المصابين بعدوى، من أجل التخفيف عن المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع في الشرق الأقصى وإعدادها لاحتمال استقبال مرضى يحملون علامات عدوى فيروس كورونا المستجد"​​​.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أنه لا توجد حالات إصابة بفيروس كورونا بين الأفراد العسكريين.

ويذكر في هذا الصدد، أنه تم بناء السفينة المذكورة "إيرتيش" في عام 1981. والغرض منها هو توفير رعاية طبية متخصصة. وقبل بضع سنوات خضعت السفينة لتحديث كامل، والآن هي مجهزة أحدث المعدات الطبية.

هذا ويوجد على متن السفينة 100 سرير للمرضى، ويمكن أيضا استيعاب ما يصل إلى 450 مقعدا أثناء استقبال المرضى الجماعي، كما يوجد 200 سرير لأغراض إعادة التأهيل.

المصدر: سبوتنيك