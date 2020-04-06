روسيا تستأنف إعادة مواطنيها العالقين في الخارج بسبب كورونا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، عن استئناف جهودها لإعادة المواطنين الروس العالقين في الخارج جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

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وقال مجلس التنسيق المعني بمواجهة كورونا لدى الحكومة الروسية، للصحفيين: "استأنفت روسيا الاتحادية، اعتبارا من يوم 6 أبريل، الرحلات الجوية (الخاصة) لإعادة مواطنيها من الدول الأجنبية".

وذكر المجلس أن رحلتين سيتم تنفيذهما اليوم، بهدف إعادة عدد من المواطنين العالقين في العاصمة القرغيزية بشكيك إلى مدينة يكاترينبورغ الروسية، ومن عاصمة بنغلاديش دكا إلى مدينة نيجني نوفغورود على ضفاف نهر فولغا.

ومنذ فبراير الماضي، كانت روسيا تقلص تدريجيا رحلاتها الجوية مع الخارج، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا عبر العالم، ثم أغلقت الرحلات المنتظمة ورحلات تشارتر من وإلى البلاد بالكامل، اعتبارا من يوم 27 مارس.

وبعد أن علقت روسيا، في 4 أبريل، الرحلات الجوية، نشرت السلطات استمارة على موقع الخدمات الحكومية الإلكتروني لجمع بيانات عن المواطنين الروس الراغبين في العودة إلى وطنهم، وعن حالاتهم.

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن عمليات إعادة المواطنين الروس من الخارج جوا ستستأنف اليوم.

المصدر: نوفوستي + تاس